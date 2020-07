Less than a minute

TERNI – L’iniziativa in programma giovedì 30 luglio a Terni con il Ministro Amendola, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali irrevocabili legati al Recovery Fund, il Ministro non potrà essere presente. L’iniziativa è rinviata a data da destinarsi. Il Partito Democratico di Terni si scusa per l’inconveniente e per il disagio arrecato.