Pd, la commissione elettorale ufficializza le candidature: è corsa a quattro

PERUGIA – Nessuna irregolarità su candidature, firme e liste. La campagna congressuale può iniziare. A dirlo è la Commissione regionale per il congresso, che dopo le verifiche di rito, ha ufficializzato la corsa a quattro. Non ci sono elementi di incandidabilità, vizi sulla raccolta firme o problematiche sulle liste di nomi presentate e i candidati possono ufficialmente iniziare la propria campagna elettorale presentando squadre e linee programmatiche.

Alcune istanze di chiarimento, depositate dai candidati, sono state oggetto di approfondimento da parte della commissione, presieduta da Letizia Michelini e che ha evidenziato la correttezza formale dei documenti consegnati. Sono state inoltre respinte – con una dettagliata disanima delle disposizioni statutarie – eccezioni di incandidabilità relative ad alcuni candidati regionali.



Il sorteggio per l’ordine di presentazione dei programmi durante i congressi e per la posizione sulla scheda di voto ha favorito Alessandro Torrini, che comparirà in prima posizione, seguito da Francesco De Rebotti, Tommaso Bori e Massimiliano Presciutti.

Le prossime scadenze: l’8 ottobre – i termini sono stati prorogati – saranno depositate le candidature alla segreteria provinciale di Perugia (passaggio già fatto a Terni) e dal 16 ottobre e fino al 28 i circoli si riuniranno per celebrare il congresso. Occasione in cui, sul modello dell’election day, i singoli iscritti potranno votare fino a quattro schede elettorali: circolo, Unione comunale (in caso di rinnovo), provinciale e regionale.



Le linee programmatiche e le liste dei candidati a segretario regionale sono pubblicate sul sito del Partito democratico dell’Umbria (www.pdumbria.it)