Pavanelli (M5S): “Dissesto idrogeologico, ecco i 5 interventi in Umbria”

Oltre 5 milioni di euro per 5 interventi in Umbria. Sono i numeri del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020 (Piano stralcio, Dl 76/2020) per un totale di 262 milioni per 119 interventi in tutto il paese: progetti immediatamente esecutivi e cantierabili per la messa in sicurezza del territorio dai rischi sempre maggiori derivanti da eventi climatici estremi su aree particolarmente vulnerabili.

“Si tratta di progetti immediatamente esecutivi e cantierabili in prevenzione del dissesto idrogeologico – spiega la senatrice umbra del M5s Emma Pavanelli, della commissione ambiente – La lotta al rischio idraulico per la difesa del suolo rappresenta un aspetto importante della strategia di ripresa e resilienza”.



Gli interventi per totali 5.300.000 euro – Piano stralcio anno 2020 riguardano nello specifico:

Perugia – dissesto idrogeologico fosso Santa Margherita – 2.200.000,00 euro

Polino – lavori di manutenzione straordinaria Fosso La Sargiola – 361.948,00 euro

Moiano – interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa – 1.600.000,00 euro

Torgiovannetto – mitigazione del rischio idrogeologico in località Torgiovannetto – 600.000,00 euro