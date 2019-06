Passignano, nasconde hashish negli slip: arrestato un 20enne

PASSIGNANO – Nascondeva 9 involucri di hashish negli slip, per un peso complessivo di 100 grammi di droga. Per questo un ventenne, cittadino italiano di origini magrebine, domiciliato a Tuoro sul Trasimeno, disoccupato e con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri impegnati in un controllo all’interno della stazione ferroviaria di Passignano. Arrestato il flagranza, è stato poi accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.