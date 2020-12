Ha combattuto la guerra, a 100 anni si frattura il femore ma è tornaa camminare sulle sue gambe

Eccezionale riabilitazione al centro Villa Cecilia di Passignano. Aldo Martino, classe 1920, è entrato nella struttura per la riabilitazione dopo la frattura di un femore e ne è uscito sulle proprie gambe.

Uomo tenace, che ha combattuto la II Guerra Mondiale per l’Italia in Libia, dove è stato fatto prigioniero dagli Inglesi che lo hanno tenuto per 6 anni in India, Aldo Martino anche ora ha dimostrato una grande forza di volontà che gli ha consentito di tornare a camminare sulle sue gambe.

L’esempio di un uomo che nonostante le avversità continua a sorridere alla vita.

Soddisfatto per il successo della riabilitazione tutto lo staff del centro di Passignano, a partire dalla caposala Alessandra.