Passeggiata, la Fondazione Carit presenta i lavori di restauro e le ultime opere acquisite

TERNI – Due sculture in travertino, a forma di sfinge, provenienti dalla fontana di piazza Maggiore, di una vasca ottagonale con al centro una piccola scultura e, infine, del portone e della parte bassa della facciata della chiesa del Carmine, edificio principale dei Giardini.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha presentato questa mattina i lavori di restauro eseguiti all’interno della Passeggiata.

Restauro che è stato finanziato sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ed è stato eseguito da Maura Giacobbe Borelli di Orvieto.

Con questo intervento la Fondazione Carit ha potuto beneficiare di un credito d’imposta, pari al 65% dell’importo dell’erogazione liberale, ai sensi del disposto Art bonus.

I Giardini della Passeggiata, di interesse storico culturale, occupano un’area di quasi 4 ettari, compresa tra le mura dell’antica città romana e la parte sud-ovest del centro storico della città.

Originariamente l’area era di proprietà del Vescovado che la coltivava ad orti; fu poi del demanio francese durante la repubblica romana. Dopo un periodo di incuria, nel 1846 venne acquistata dal Comune per destinarla a “comodità di pubblico”. Domenico Giannelli, ingegnere comunale e dei consorzi idraulici, nel 1854 fu tra i promotori della sistemazione del parco, dando inizio ai lavori per la realizzazione dei giardini pubblici.

All’interno si trovano, tra altri abbellimenti, anche le opere restaurate dalla Fondazione: una fontana ottagonale e due sfingi in travertino. Queste ultime provengono dalla più importante delle fontane storiche di Terni, la fontana monumentale realizzata nel 1648, accanto all’antica chiesa di San Giovanni Decollato, sulla piazza Maggiore oggi Piazza della Repubblica, demolita nel 1887 per l’apertura di Corso Cornelio Tacito.

La chiesa sorse nei giardini vescovili per iniziativa della confraternita del Carmine. Questa si era costituita intorno al 1500 prendendo origine dalla fervida adorazione che il popolo ternano attribuiva all’immagine della Madonna del Carmine dipinta sul muro esterno dell’anfiteatro romano. Inizialmente i laici del Carmine, non ancora organizzati in confraternita, si impegnarono nella costruzione di una cappella da erigere a protezione dell’immagine della Madonna.

Il riconoscimento ufficiale del sodalizio avvenne soltanto nel 1602 con bolla di Clemente VIII.

Agli anni immediatamente successivi alla bolla papale del 1602 risale l’inizio dei lavori di costruzione della chiesa, che fu addossata ai resti dell’anfiteatro ed edificata anche con i materiali risultanti dalla demolizione di una parte delle mura. I lavori proseguirono per oltre un secolo e si conclusero solo nel 1783 con il completamento della facciata.

L’intervento della Fondazione è consistito prevalentemente nella pulitura della parte bassa della facciata deturpata da numerose scritte eseguite con vernice spray.

In occasione della presentazione del restauro de La Passeggiata, la Fondazione Carit ha presentato anche due opere d’arte acquisite per la Raccolta d’arte cittadina: una splendida Cascata delle Marmore attribuita a Jan Frans van Bloemen detto l’Orizzonte e un’opera contemporanea realizzata da Agostino Bonalumi nel 2004 intitolata Rosso.

La Raccolta d’arte della Fondazione si è caratterizzata nel tempo di varie sezioni e tematiche tra cui, la più importante, è quella rappresentata dalle raffigurazioni del paesaggio umbro e in particolare della Cascata delle Marmore. Ben 12 opere fanno parte di questa sezione, cui oggi si aggiunge la tela di van Bloemen, acquistata, al prezzo minimo di stima, lo scorso 6 dicembre dalla casa d’aste Bonhams a Londra.

Jan Frans van Bloemen, detto l’Orizzonte o Orizonte, pittore e incisore fiammingo, nacque ad Anversa nel 1662 e morì a Roma nel 1749. Apparteneva ad una famiglia di pittori e disegnatori fiamminghi, attivi anche in Italia e in Francia. Dopo aver vissuto brevemente a Parigi e a Lione, dal 1686-1687 si stabilì a Roma. Nel 1714 venne incluso tra i Virtuosi al Pantheon. Collaborò con Placido Costanzi e Filippo Lauri. Tra i suoi mecenati e collezionisti ricordiamo le famiglie Pallavicini e Rospigliosi, Luigi Bonaparte, Humphry Morice e il papa Benedetto XIV.

Orizzonte era affascinato dalla bellezza di Roma e dei suoi dintorni ed ispirato dai paesaggi classici di Gaspard Dughet. Avendo come base la tradizione paesaggistica fiamminga, non ebbe difficoltà ad assimilare il realismo analitico di Dughet e a divenire in breve uno dei migliori paesaggisti classici a Roma nella prima metà del XVIII secolo procedendo secondo lo stile arcadico-rococò del periodo. Anche i motivi mutevoli di luce e ombra di van Bloemen sono caratteristici dell’opera di Dughet, tanto che talvolta i dipinti di Orizzonte erano scambiati per opere del Dughet.