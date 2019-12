Parrano conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

PARRANO – Il Consiglio comunale di Parrano ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, approvando una mozione presentata dal sindaco Valentino Filippetti. Nell’ordine del giorno votato il Consiglio impegna sindaco e giunta “ad esprimere solidarietà e sostegno alla senatrice Liliana Segre, riconoscendo che la sua storia personale costituisce un esempio tangibile del sentimento antirazzista e antifascista dello Stato italiano, un baluardo a facili derive che rischiano, se non si delineano i confini ideali costituzionalmente garantiti, di creare un clima di odio e paura anche in piccoli Comuni come il nostro”.

La pergamena che attesta l’avvenuto conferimento verrà consegnata all’interessata, in occasione di una cerimonia appositamente prevista.

“In questo periodo, in Italia – ha affermato il sindaco Filippetti durante il dibattito consigliare – il clima di odio e violenza istillato sui social si è tradotto in atti e fatti rilevanti ai fini della coerenza costituzionale e delle leggi italiane che hanno preoccupato anche l’Alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet”.