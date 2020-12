Parlamentari umbri M5S: “Dal Governo ristori ai negozi di Assisi e Cascia”

“Una bella notizia per i commercianti umbri dei centri storici con presenza di santuari religiosi.

E’ stato inserito nella Legge di Bilancio per il 2021 l’emendamento che estende i finanziamenti a fondo perduto (previsti nel DL Agosto) alle attività commerciali di alcuni centri storici rimasti in precedenza esclusi. Ad esempio, i commercianti di Assisi o Cascia, importanti città d’arte e di turismo religioso, potranno ricevere un ristoro per i mancati introiti dovuti al calo del flusso turistico a causa della pandemia. Una grande opportunità, in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid, per ripartire e rilanciare il settore del turismo in vista del nuovo anno”.

Lo hanno detto in una nota congiunta i parlamentari umbri del M5s Emma Pavanelli, Filippo Gallinella, Tiziana Ciprini.