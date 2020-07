Parcheggi alla Cascata, domenica tutto esaurito all’ex Viscosa. L’assessore Bordoni: “Efficace la scelta”

Less than a minute

TERNI – “Sono molto confortanti i primi dati forniti da Ternireti in merito all’utilizzo del nuovo parcheggio messo a disposizione dei visitatori della Cascata delle Marmore, ricavato all’interno dell’area ex Viscosa”. Lo dichiara l’assessore alla mobilità Leonardo Bordoni che nelle scorse settimane aveva attivato gli uffici verso la soluzione per l’utilizzo di quest’area di sosta supplementare, considerata la notevole affluenza di pubblico al parco della Cascata.

“Devo ringraziare la nostra società partecipata TerniReti – continua Bordoni – perché in appena due settimane, partendo da zero è riuscita ad attivare il nuovo servizio in un’area che era in abbandono e a gestirlo al meglio”.

In particolare nella giornata di sabato 25 luglio il parcheggio del belvedere inferiore era al completo con circa 250 posti occupati, così come al completo era anche quello del belvedere superiore con circa 250 posti. Nel nuovo parcheggio supplementare dell’ex Viscosa i posti occupati sono stati 160 su 250.

Nella giornata di domenica 26 luglio i parcheggi del belvedere superiore e inferiore erano ancora al completo e il nuovo parcheggio dell’ex Viscosa si è anch’esso riempito con 250 posti occupati su 250

“Non si sono registrati particolari problemi di viabilità e soprattutto – conclude l’assessore Bordoni – è stato offerto un servizio in più ai tanti turisti che continuano a scegliere la nostra cascata e il suo parco. Per questo riteniamo che la scelta di utilizzare l’area della ex Viscosa sia stata positiva, tanto che stiamo già pensando di implementarla con ulteriori 100 posti auto”.