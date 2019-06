Paracadutismo sportivo: all’Aviosuperficie il campionato italiano Pops (la fotogallery)

TERNI – In corso di svolgimento all’Aviosuperficie Leonardi il 16° campionato italiano Pops di paracadutismo sportivo di figure in caduta libera. Organizzato dall’Asd Parachutists Over Phorty Society Italia in collaborazione con l’Asd The Zoo, l’evento vede protagonisti paracadutisti provenienti da tutta Italia. Oggi e domani le prove, dalle 9 alle 18,30.

La gara consiste nell’effettuazione di lanci da 4.200 metri di quota in caduta libera di 4 elementi che dovranno realizzare il maggior numero di figure predeterminate in caduta libera nel giro di 45 secondi. Ogni squadra sarà accompagnata dall’operatore video che fornirà ai giudici il materiale per la valutazione dell’esibizione. I campionati sono dedicati al sergente maggiore incursore, Marco Di Sarra, morto nel 1994 in missione durante l’evacuazione di una scuola di orfani in Rwanda nel mezzo di quella atroce guerra civile.