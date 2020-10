Pampepato di Terni riconosciuto prodotto Igp, da oggi l’iscrizione

TERNI – Da oggi, 23 ottobre 2020, il Pampepato di Terni, il prodotto senza dubbio più identitario del territorio ternano, è registrato come IGP nel registro europeo delle DOP e delle IGP.

L’iter per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta è andato avanti ad un ritmo molto sostenuto rispetto agli standard, segno che le caratteristiche di unicità e tipicità del prodotto sono indiscutibili ed evidenti.

Vale la pena ricordarne brevemente le tappe fondamentali:

18 ottobre 2017 – si è costituito presso la Camera di commercio di Terni il Gruppo “Produttori Pampepato di Terni”, al quale hanno aderito oltre 40 imprese tra forni, pasticcerie e produttori di materie prime locali;

1° ottobre 2018 – la Presidente del Gruppo dei Produttori Ivana Fernetti invia la domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria, alla Regione Umbria e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Viene chiesta la registrazione con entrambi i nomi con cui il prodotto è conosciuto “Pampepato di Terni” e “Panpepato di Terni” ;

27 giugno 2019 – dopo l’approvazione della Regione e alcune verifiche proprie, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento dove viene data lettura pubblica del Disciplinare di produzione;

25 luglio 2019: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblica la proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta per il “Pampepato di Terni/Panpepato di Terni”;

23 ottobre 2020: nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea viene pubblicata la registrazione del “Pampepato di Terni/Panpepato di Terni” come prodotto IGP.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato – afferma la dott.ssa Giuliana Piandoro, Segretario Generale dell’Ente camerale – che è importante non solo per i produttori che fanno parte del Gruppo proponente ma per tutto il territorio e che dimostra che quando ci si muove uniti verso un obiettivo, anche le mete più ambiziose si possono raggiungere a beneficio di tutti”.

“Un ringraziamento sentito va al Gruppo dei produttori, alla loro infaticabile Presidente Ivana Fernetti, alle associazioni di categoria, ai componenti del Comitato Promotore, tutti inestimabili compagni di viaggio in questa avventura in cui la Camera di commercio di Terni si è impegnata da subito”.