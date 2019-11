Palio dei Comuni: domenica è il grande giorno, la sfida è servita

MONTEGIORGIO – La grande festa del Palio dei Comuni continua ad ammaliare e stupire. Domani, domenica 10 novembre, la magia dei grandi trottatori, l’aria di festa cavalleresca, il frizzante campanilismo dei 27 comuni partecipanti e il pubblico delle grandi occasioni faranno da magnifica scenografia con l’ippodromo San Paolo sotto i riflettori dei media nazionali ed internazionali. E’ arrivato il fatidico giorno del Palio dei Comuni. C’è grande attesa, ansia e animazione. L’evento è servito.

La giornata proporrà 10 corse, a partire dalle ore 13:40, con una corsa gentlemen intitolata a Louise Laukko. Poi ci sarà una corsa di categoria E-E premio Peace of Mind, (cavallo della scuderia Leonardo Cecchi e Alessandro Gocciadoro) che nel 2017 e nel 2018 ha vinto il Palio dei Comuni per Monte Urano. La terza corsa è una interessantissima corsa di Categoria G. Con la quarta corsa arriva la prima batteria del Palio dei Comuni, la batteria B intitolata a Money Maker con l’attesa performance di Cokstile, che in occasione della riuscitissima prova generale per Cokstile, in vista del Palio dei Comuni, pur avendo rinunciato alla partenza, il vincitore del Nazioni ha volato sul miglio a media di 1.10.4, nuovo record della pista marchigiana (precedente 1.10.7 Nuage en Ciel nel novembre 2015), ottenuto grazie alla scatenata battistrada Pantera del Pino, seconda in 1.10.6 e rimontata solo in zona traguardo.

Con la quinta corsa arriva la batteria A premio Pascià Lest, dove è attesissima la performance di Billie de Monfort. E quindi sesta corsa e batteria C intitolata a Dryade des Bois, in cui gli appassionati attendono di vedere la prestazione di Arazi Boko sulla pista dell’ippodromo delle Marche. La settima corsa propone il premio Opal Viking. Con l’ottava corsa arriva un classico di qualità dell’ippodromo di Montegiorgio: il Gran Premio San Paolo.

Nel 1975 l’UNIRE assegnò al trotter montegiorgese il primo gran premio che fu denominato Gran Premio San Paolo. Fino al 2000 è stato una prova sui 1660 metri per cavalli di ogni paese di 4 anni ed oltre, dal 2001, con la novità della racchetta, sui 1600 per cavalli indigeni ed europei di quattro anni. La corsa nata bene con la vittoria di Patroclo, uno dei cavalli che hanno segnato la storia del trotto italiano, interpretato dal pilota, l’indimenticabile Sergio Brighenti, ha avuto come protagonisti assoluti i migliori campioni indigeni e internazionali. Basti ricordare College Record vincitore in 1.14.0, record italiano in pista da mezzomiglio resistito per diversi anni, Uconn Don che nel 1994 portò il record a 1.12.2, e la campionissima americana Moni Maker.

La nona corsa, il premio Mack Grace SM, premio di consolazione, a cui prenderanno parte tutti i cavalli che hanno preso parte alle tre batterie del Palio e che non sono riusciti ad agganciare la finale.

Con la decima corsa, ovvero la finale del Palio dei Comuni (a cui accederanno i primi 4 cavalli di ogni batteria), si chiude la giornata e conosceremo il nome del comune vincitore del XXXI Palio dei Comuni.