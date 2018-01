Palazzo Spada, Di Girolamo abbandona: nel pomeriggio le dimissioni

TERNI – Leopoldo Di Girolamo si è dimesso: da oggi pomeriggio non è più sindaco di Terni. E’ stato lui stesso a comunicarlo ai consiglieri di maggioranza, convocati nel primo pomeriggio a Palazzo Spada e poi a ufficializzarlo alla stampa. Un passaggio che arriva prima dei tempi annunciati (il sindaco aveva detto che si sarebbe dimesso dopo il voto del consiglio sul dissesto). Ora per legge scattano i 20 giorni di tempo, trascorsi i quali, le dimissioni diventano irrevocabili

Domani, con tutta probabilità, si terrà la riunione di giunta (reintegrata ieri sera, dopo le dimissioni di Piacenti d’Ubaldi con la nomina ad assessore di Rosati) per deliberare l’assegnazione degli spazi elettorali per propaganda – obbligatori per legge. La delibera sul predissesto sarà invece adottata nei prossimi giorni e poi essere portata all’attenzione del consiglio comunale per il voto.

“Ho trasmesso poco fa la lettera delle dimissioni secondo l’articolo 53 del Tuel. Non sono attaccato alla poltrona – ha detto il sindaco -se sono qui è perché sono stato eletto dai cittadini e ho fatto il sindaco solo per interessi pubblici”.

LE REAZIONI

Il presidente di Terni Valley, Alessandro Gentiletti, scrive: “prendiamo atto delle dimissioni presentate dal Sindaco di Terni, ed in questo momento di profonda crisi economica e politica della città ci torna in mente quanto scriveva Albert Einstein e lasciamo a lui esprimere la posizione di Terni Valley:

“È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

Per questo Terni Valley sta lavorando da tempo ad una progettualità concreta e sostenibile, che metta al centro le principali criticità della città affrontandole con competenza e una visione innovativa. Un pensiero antitetico mosso dall’amore profondo per la nostra Terni. Continueremo senza sosta su questa strada. Anche perché l’alternativa sarebbe guardare inermi al declino della città. E noi preferiamo agire, non aspettare passivamente che qualcun altro risolva per noi una situazione che richiede la partecipazione di tutti. Noi ci siamo”.

Melasecche (I love Terni), De Luca, Pococacio, Pasculli, Trenta e Braghiroli (M5S):

“Mentre continuano a fioccare le dimissioni ed i rifiuti, Cavicchioli, Zingarelli, Finocchio cui si aggiungono oggi Piermatti e Ricci che, come i sottoscritti, chiedono elezioni subito, il sindaco, dopo una manifestazione epocale di ieri dei cittadini in consiglio e l’occupazione del municipio ad iniziativa di alcuni consiglieri di minoranza cui si sono uniti molti ternani, si è deciso a dare le dimissioni prima della dichiarazione del dissesto. Una nostra piccola parziale vittoria.

Ma, come al solito, decide e non decide. Giungono voci sinistre da questa ribollente maggioranza che affermano chiaramente come le dimissioni saranno revocate entro i 20 giorni utili previsti dalla legge. Un patetico teatrino. La città è ormai convinta che solo e soltanto le elezioni a giugno 2018 possano ridare alla città la possibilità di ripartire dopo questi nove anni caratterizzati da errori macroscopici, irregolarità ed illegalità che la legge sta perseguendo.

La città è stanca ed è pronta ad una mobilitazione senza precedenti di fronte all’ennesima presa in giro.

Nel contempo riteniamo che debbano essere esperite tutte le azioni di responsabilità affinché a pagare questa voragine non siano i cittadini ma tutti coloro che, a cominciare dal sindaco e dai suoi assessori, sono responsabili degli errori ma anche delle irregolarità e delle illegalità emerse”.

Emanuele Fiorini e Federici Cini (Lega Nord): “Un gesto, quello del sindaco, che arriva con almeno 3 anni di ritardo e con una città ormai sul baratro del dissesto – proseguono i leghisti – Bisogna solo sperare che siano irrevocabili e che l’agonia della città, dopo un annuncio di mera facciata utile solo a placare gli animi, non sia prolungata dall’attaccamento al respiratore artificiale delle alchimie politiche e dei rimpasti.

Apprendiamo, per giunta, anche la beffa delle tempistiche, che rivelano come più che una ammissione di responsabilità quella del sindaco sia stata l’ennesima manovra politica guidata dal PD, un partito i cui dirigenti sono ormai convinti di poter fare il bello e il cattivo tempo in città.

Dietro di sé il sindaco lascia cumuli di macerie sovrastati da un’impenetrabile cappa di fumi (di certo non di caminetti). Ma al di là dei sin troppo facili entusiasmi, ora è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa per poter finalmente ridare a questa città un governo dignitoso.

È necessario che tutte le forze politiche responsabili che non antepongano al bene di Terni particolarismi o logiche di partito, convergano su un progetto che abbia al centro la rinascita economica, sociale e culturale della nostra città.

E per questo, dopo anni di vuoto spesi solo a racimolare denari per far fronte ai debiti creati da una insipienza amministrativa portata alle estreme conseguenze e a zigzagare tra indagini e avvisi di garanzia, è necessario ridare consistenza e spessore politico a Terni per ricondurla al posto che merita nell’ambito della nostra Regione ed evitare così che ulteriormente degradi a terra di conquista e di spoliazioni”.