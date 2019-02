Palazzo al Duomo, il Consiglio approva un atto sull’estetica

TERNI – Con 25 voti favorevoli (Lega, Fi, Fdi, TerniCivica, gruppo misto) e 5 voti di astensione (Pd, Senso Civico, Terni Immagina) – un atto di indirizzo affinché si modifichi l’aspetto estetico del nuovo edificio di via del Vescovado.

Il documento chiama il sindaco e la giunta ad impegnarsi “per una sostanziale modifica della proposta progettuale adoperandosi, secondo ruoli e competenze, nell’assicurare il rispetto dei beni culturali immobili prossimi al nuovo edificio, nello specifico l’anfiteatro romani e la cattedrale di Terni”. L’atto, infine, chiede che “il nuovo edificio si inserisca nell’aspetto esteriore, nei colori e nell’utilizzo dei materiali in piena assonanza con il contesto che lo circonda”.

“Ho interessato la 1° commissione – dichiara Michele Rossi (Terni Civica) – ottenuto la convocazione dell’assessore competente e dei tecnici, predisposto un atto di indirizzo e portato il tutto in consiglio comunale.

Sono soddisfatto che prima la commissione e ieri il consiglio comunale abbiano fatto proprie le mie stesse forti perplessità che riguardano l’inserimento di tale edificio cosi progettato, nel contesto di pregio del centro storico.

Approvato un atto perché in ogni sede di confronto e valutazione ci si impegni per una sostanziale modifica di quanto proposto che assicuri il rispetto dei beni culturali presenti nel contesto urbanistico.

Quanto proposto,dalla forma, ai colori, ai materiali, non dovrà assolutamente danneggiare la prospettiva ma preservare il valore dell’ambiente circostante.

Sono certo che anche grazie all’atto approvato si potrà intervenire perchè il nuovo edificio possa inserirsi in piena assonanza con il contesto che lo circonda. Tale nostra presa di posizione risulterà particolarmente utile alla luce del prossimo confronto che i progettisti e la proprietà avranno con la Soprintendenza e il comune di Terni il 7 febbraio a Perugia”.