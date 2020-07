PalaTerni, via libera del Coni: ok per pallacanestro, internazionali di volley e calcio 5

TERNI – La commissione impianti sportivi del Coni, nella seduta del 15 luglio scorso, ha espresso parere favorevole sull’intervento per la realizzazione del nuovo PalaTerni. In particolare il parere favorevole riguarda anche la tipologia tecnico – sportiva dell’impianto per le dimensioni del parterre (area di gioco) che saranno di 45,60 metri per 23,4 metri, per 15 metri d’altezza, con livello d’omologazione Gold (il più alto) per la pallacanestro, e “internazionale” per la pallavolo e il calcio a 5.



“Un’altra buona notizia – commentano il sindaco Leonardo Latini e l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – nel lungo iter che ci avvicina alla realizzazione del PalaTerni. Una struttura che, per essere funzionale e attrattiva, deve presentare tutte le caratteristiche tecniche ai massimi livelli. In questo senso il riconoscimento della Commissione Impianti Sportivi del Coni ci conferma la bontà delle scelte e del progetto presentato dalla società PalaTerni srl”