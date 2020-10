Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi nominato cardinale

C’è il francescano padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi tra i tredici nuovi cardinali che verranno creati nel Concistoro del 28 novembre annunciato da Papa Francesco nel corso dell’Angelus di oggi.

“Scherzi da Papa”. Sono state queste le prime parole pronunciate dal neo cardinale eletto Fra Mauro Gambetti. “Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all’umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”. Lo rende noto il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi padre Enzo Fortunato.

I Vescovi dell’Umbria hanno ringraziato il Santo Padre che, ancora una volta, ha guardato benevolmente alla nostra Regione chiamando il Custode del Sacro Convento di Assisi a far parte del Collegio Cardinalizio. Al neo-Cardinale Padre Mauro Gambetti, ricordando la proficua collaborazione di questi anni, esprimono vive felicitazioni ed augurano un fecondo ministero come immediato collaboratore del Sommo Pontefice nel suo ministero di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.

“Apprendo con estremo piacere la notizia della nomina a Cardinale di padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi, annunciata oggi da papa Francesco” ha commentato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Ho avuto più volte modo di incontrarlo e confrontarmi con lui – dice la presidente – e di apprezzarne le profonde qualità umane e spirituali. Sono certa che come in questi anni alla guida della comunità francescana del Sacro Convento, saprà svolgere al meglio questo nuovo ministero della Chiesa”.

“Ringrazio padre Gambetti per quanto ha fatto per la nostra comunità, per la quale è sempre stato prezioso – conclude la presidente Tesei – e invio a nome degli umbri il più sincero augurio per questo importante incarico”.

“Ascoltare Papa Francesco all’Angelus e sentire che tra i nuovi cardinali nominati c’è Fra Mauro Gambetti mi ha riempito di gioia”, così il presidente della provincia di Perugia, Luciano Bacchetta .

“Credo di esprimere senza alcun dubbio i sentimenti di entusiasmo che l’intera comunità della Provincia di Perugia sente nel proprio cuore per la stima e l’affetto provati verso il Custode del Sacro Convento e per l’intera comunità dei Frati di Assisi di cui padre Enzo Fortunato è attento interprete. Con l’umiltà che lo contraddistingue Fra Mauro si è schernito.

Ha parlato di scherzi da Papa, ma tutti noi sappiamo che la sua nomina è un gesto serissimo che conferma il senso di questo Pontificato tutto rivolto agli ultimi e a quegli uomini di Chiesa che quotidianamente volgono il loro sguardo e le loro opere a sostegno dei bisognosi. In questa ottica si colloca l’alto ufficio a cui è chiamato questo francescano sempre al servizio di una missione che fonda le radici nel Poverello di Assisi, esempio e guida per tutti gli umbri e le donne e gli uomini di tante parti del mondo.

Non posso quindi, nel congratularmi con Fra Mauro Gambetti, che esprimere gratitudine al Santo Padre per aver ancora una volta onorato la nostra Provincia affidando ad un proprio figlio un incarico di così grande importanza e responsabilità. Un incarico che sono certo Fra Mauro saprà interpretare nel modo che ben conosciamo, a favore della pace, della fratellanza e dell’amore verso il prossimo”.