Pace (FdI): “La proroga del coprifuoco, ennesima batosta del Governo ai cittadini”

“Con la proroga del coprifuoco alle 22 almeno fino ad inizio estate, il Governo sferra l’ennesimo colpo durissimo ai nostri cittadini”. E’ quanto sostiene la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace che parla di “una scelta a dir poco assurda, che rischia di distruggere definitivamente il tessuto economico della nostra Regione e del nostro Paese. Sono rimaste inascoltate le proposte portate avanti dalla nostra presidente, Donatella Tesei, e sostenute con forza da Fratelli d’Italia. Come inascoltata è stata la richiesta di cancellare il coprifuoco, avanzata dal collega Marco Squarta – presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria”.



“Assurdi i protocolli dettati dal Governo per quanto riguarda bar e ristoranti- continua Eleonora Pace – Nelle zone gialle infatti sono consentite tutte le attività di ristorazione con consumo al tavolo, esclusivamente all’aperto, sia

a pranzo che a cena.

Ci chiediamo come sia possibile tutto questo con il mantenimento del coprifuoco alle 22 e soprattutto con spazi esterni che non tutti i ristoratori e baristi hanno a disposizione. Per non parlare poi delle condizione meteorologiche: se c’è il sole potranno alzare le saracinesche, se piove rimarranno chiusi tutto il giorno.

In Umbria – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – sono circa 5.000 i bar e ristoranti ma solo la metà di questi ha a disposizione spazi all’aperto e potrà riaprire in sicurezza. I nostri ristoratori sono in ginocchio. Beffati non solo dalle nuove misure ma anche dai sostegni economici effimeri arrivati, non a tutti.

Nei prossimi giorni, come Fratelli d’Italia, organizzeremo iniziative contro le nuove misure. Basta scelte illogiche e incoerenti imposte ai cittadini come fossero sudditi”.