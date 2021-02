Overdose di una 19enne: arrestato il quarto spacciatore

E’ stato arrestato – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Terni, su richiesta della procura ternana – il quarto appartenente al gruppo di spacciatori arrestati dalla Polizia di Stato di Terni la settimana scorsa, nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Last Ride”.

L’uomo, un tunisino di 43 anni, irregolare in Italia e con precedenti per spaccio, reati contro il patrimonio ed altro, si era reso irreperibile, fuggendo da Terni in occasione degli arresti degli altre tre complici.

Gli accertamenti, condotti dalla squadra mobile ternana in collaborazione con i colleghi dell’omologo ufficio della questura di Varese, hanno permesso che il tunisino venisse rintracciato e arrestato, venerdì, dalla squadra volante della città lombarda, dove si era rifugiato, con la speranza di far perdere le proprie tracce.

Attivissimo nello spaccio nelle zone del centro di Terni, che attuava con le stesse modalità degli altri arrestati, è risultato essere, insieme alla compagna – la ragazza arrestata – il fornitore della 19enne che era andata in overdose l’estate scorsa, evento, per fortuna non letale, dal quale avevano avuto origine le indagini dell’Antidroga ternana.

L’uomo rimane in carcere a Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.