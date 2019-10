Otello Fabri e Venezia: un legame che si rinnova per il centenario della nascita

L’artista umbro Otello Fabri (1919-2001) è stato ricordato a Venezia con tre iniziative per celebrarne il centenario della nascita. Il Centro internazionale della grafica di Venezia e la galleria dell’incisione Venezia Viva hanno presentato un libro-catalogo dedicato a Fabri, una mostra di incisioni dell’artista e per l’occasione hanno ristampato una incisione dedicata a Venezia realizzata dall’artista nel 1993. E’ stata l’occasione per il presidente del Centro Internazionale della Grafica, Silvano Gosparini, e per la presidente di Venezia Viva – Atelier aperto, Nicola Sene, per ripercorrere, attraverso il ricordo dell’esperienza veneziana di Otello Fabri negli anni ’70, la storia del Centro e l’impegno profuso per la salvaguardia della città lagunare