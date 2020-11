Ospedali di Narni e Amelia, presidio dei sindacati dei pensionati

NARNI – Forti di oltre 1800 firme raccolte tra la popolazione locale, i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Narni e Amelia scendono in piazza per chiedere risposte alle istituzioni pubbliche, Regione, sindaci, Usl e Inps, sui servizi fondamentali per il territorio, a partire da quelli sanitari. Il primo appuntamento è per domani, giovedì 19 novembre alle 10 davanti all’ospedale di Narni dove i sindacati consegneranno al sindaco della città, Francesco De Rebotti, le firme raccolte. Il secondo appuntamento è fissato invece per sabato 21 novembre, sempre alle 10, davanti all’ospedale di Amelia, e anche qui è stata invitata per la consegna delle firme la sindaca di Amelia Laura Pernazza.