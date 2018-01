Ospedale di Perugia, successo per la oncotombolata di Avanti Tutta e Leonardo Cenci

PERUGIA – Allegria, divertimento e tanti premi. Sono stati questi gli ingredienti della quinta edizione dell’oncotombolata organizzata da Avanti Tutta onlus, che si è tenuta la sera di San Silvestro presso la sala d’aspetto dell’oncologia medica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I due presidenti, Leonardo Cenci e Mauro Casciari, insieme ad un gruppo di volontari dell’associazione dalle 21,30 fino ad oltre mezzanotte hanno rallegrato la sera dell’ultimo dell’anno di alcuni malati e dei loro familiari. Ad ognuno dei presenti è stata regalata una tessera della tombola i cui premi sono stati donati da Avanti Tutta, con un piccolo contributo di Rita Cancelloni bijoux e Manuela Sigali. Il resto lo hanno fatto Leonardo e Mauro che hanno trasformato l’estrazione dei numeri in un gioco, una sorta di cabala napoletana da commentare in maniera divertente. Nel corso della serata altri pazienti, familiari, infermieri e medici sono passati per fare un saluto ed assistere per qualche minuto all’iniziativa.

Terminata la tombola, a tutti i presenti sono stati offerti due maxi panettoni da 3 kg donati dal Forno Pioppi e da Saci. Allo scadere della mezzanotte, infine, si è brindato all’arrivo del nuovo anno.

Nel corso della serata molti dei presenti hanno voluto scambiare due parole con Leonardo per un conforto, per avere un parere od un consiglio.

“Questo è uno degli appuntamenti – commenta Leonardo Cenci – a cui tengo di più. Io per primo sono stato ricoverato più volte in ospedale e so benissimo cosa si prova in certi momenti. Spesso, inoltre, nei giorni di festa i malati e i loro familiari si sentono un po’ abbandonati a se stessi ed organizzare iniziative come questa gli permette di alleviare, almeno per alcune ore, questa sofferenza. Nel corso degli anni, poi, anche alcuni semplici cittadini e conoscenti mi hanno chiesto di poter partecipare alla nostra oncotombolata. Nei limiti del possibile cerchiamo di accontentare tutti, più siamo e meglio è. Se tutti seguissero il nostro esempio – conclude Leonardo – sarebbe bellissimo”.