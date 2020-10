Ospedale di Umbertide: oggi presidio e raccolta di firme contro l’ipotesi di smantellamento

UMBERTIDE – Questa mattina il Fronte della Gioventù Comunista, assieme ai lavoratori dell’ospedale di Umbertide, ha portato in Piazza del Mercato le istanze legate allo smantellamento dell’ospedale della cittadina umbra: sulla scia della mancata ripartenza dei servizi presso l’ospedale di Pantalla, e della conversione totale, improvvisata e mal calcolata dell’ospedale di Spoleto in Covid Hospital, continua la dismissione dei servizi sanitari territoriali.

Secondo il Fronte della Gioventù Comunista: “l’ospedale di Umbertide, riferimento per un’utenza di più di ventimila cittadini, viene privato di numerosi servizi fondamentali, quali il pronto soccorso h24 (ridotto a mezzo servizio), la rsa convertita in lungodegenza, e il trasferimento di una buona fetta di personale, trasferito a Città di Castello: questi tagli non sono finalizzati, però, alla conversione dell’ospedale in centro covid, ma sono una vera e propria soppressione di servizi per potenziare l’ospedale di Città di Castello a discapito dell’utenza di migliaia di persone, che si vedono private del diritto alla salute.

Si fa sempre più evidente, in tal modo – continua il Fgc – la volontà di accentrare il servizio pubblico nei capoluoghi della regione e a Città di Castello, esponendo l’utenza al rischio di non vedersi tutelati in caso di emergenza a causa della lontananza di questi centri dalla periferia, e sottoponendo i lavoratori rimasti a turni massacranti per gestire anche le situazioni più ordinarie.

Tale accentramento, a sua volta, è sintomo della politica scellerata portata avanti a livello nazionale da ormai più di vent’anni, che svende il servizio pubblico aprendo l’ingresso dei privati nel mercato della sanità, e costringe migliaia di cittadini a dover pagare una struttura privata per vedersi garantito un servizio che il pubblico può erogare solo con mesi di attesa e decine di chilometri da percorrere”.



Il FGC e i lavoratori hanno pertanto organizzato una raccolta firme presso il presidio pubblico tenutosi stamattina, per difendere l’ospedale pubblico e rendere di nuovo fruibili i servizi che sono stati soppressi o depotenziati: le centinaia di firme raccolte in poche ore sono la testimonianza di quanto sia sentito il pericolo di perdere la tutela del diritto alla Salute, e di quanto i lavoratori della sanità non solo di Umbertide, ma di tutti i territori umbri sottoposti alla dismissione del servizio sanitario pubblico, siano passati da “eroi” a vittime sacrificali di un sistema che, convertito al profitto, non guarda in faccia a nessuno.