Ospedale di Terni, parte la riorganizzazione per il piano ferie

TERNI – All’ospedale è in fase di avvio la prima fase del piano ferie estivo che, attraverso una riorganizzazione delle diverse unità di degenza, da metà giugno a inizio settembre dovrà garantire ai lavoratori la fruizione delle ferie estive, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, e ai pazienti gli stessi standard di qualità delle prestazioni sanitarie.

Nonostante l’Azienda Santa Maria sia riuscita a portare avanti alcune procedure per l’assunzione di nuove figure professionali del comparto (infermieri, Oss, ostetriche, tecnici di radiologia e di laboratorio), la riorganizzazione estiva quest’anno deve tener conto non soltanto del personale cessato per altri incarichi e per pensionamento (in parte “fisiologico” e in parte accelerato dalle ultime disposizioni di legge), ma anche del blocco delle procedure concorsuali che ha fatto seguito, in tutta la Regione, alla delibera della giunta regionale n. 604 del 06/05/2019.

La riorganizzazione pertanto, approfittando anche di alcuni lavori di ristrutturazione già programmati in alcune aree, prevede alcuni accorpamenti delle unità di degenza, in modo da ottimizzare l’attività assistenziale del personale a disposizione, ma senza riduzione delle attività se non per quanto riguarda il fisiologico calo delle domanda che si registra nei periodi estivi.

Il 13 giugno sei pazienti ricoverati nel reparto di neuroriabilitazione (UGCA) saranno temporaneamente trasferiti nelle camere di degenza presso l’attiguo reparto di neurochirurgia, senza riduzione di alcuna attività assistenziale a loro dedicata e continuando a garantire a ciascuno il piano individuale di trattamento riabilitativo nella palestra presso l’UGCA.

In base a quanto programmato nell’ambito del piano di miglioramento strutturale, dal 1 luglio inizieranno i lavori di ristrutturazione che interessano chirurgia vascolare, chirurgia toracica e altri setting assistenziali per i pazienti cardiologici, pertanto i pazienti del week hospital cardiologico, come peraltro avvenuto in passato nel periodo estivo, saranno ricoverati presso il reparto di cardiologia dello stesso dipartimento, limitatamente ai mesi necessari alla conclusione dei lavori. Ultimati gli interventi, tutte le degenze delle unità operative del dipartimento Cardio-toraco-vascolare saranno riorganizzate al sesto piano dell’ospedale.

Inoltre, è in fase di avvio anche la ristrutturazione del reparto di ginecologia e a tal fine le pazienti sono appena state trasferite presso la week surgery urologica situata al primo piano dell’ospedale. Al termine dei lavori tutte le camere saranno a due letti con bagno.

L’Azienda ospedaliera si impegna a garantire che i lavori occuperanno il tempo minimo concordato con le ditte per la completa esecuzione dei lavori e si scusa con gli utenti per eventuali disagi o disservizi, che non interesseranno comunque la quantità e la qualità delle cure che l’Azienda continuerà ad erogare regolarmente anche nei prossimi mesi.