Ospedale di Terni: nominati direttore sanitario e direttore amministrativo

TERNI – L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha ufficializzato nel pomeriggio di oggi le nomine del nuovo direttore sanitario e del nuovo direttore amministrativo.

Il direttore sanitario è Alessandra Ascani, che lavora all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni dal 2010, sino ad oggi direttore in Medicina di Urgenza.

Il direttore amministrativo è Anna Rita Ianni, nata a L’Aquila e ternana di adozione, negli ultimi anni dirigente amministrativo Usl Umbria 2.

“Accogliamo due professioniste – spiega il direttore generale Pasquale Chiarelli – che rappresentano un valore aggiunto in una struttura direzionale ora al completo. Le loro storie professionali garantiscono conoscenza sia dell’ospedale che del territorio, e favoriranno un ulteriore impulso verso la sempre maggior collaborazione con l’Usl Umbria 2, nella continua ricerca dello sviluppo della sanità umbra e nelle peculiarità proprie dell’ospedale Santa Maria di Terni”.

Il direttore generale Pasquale Chiarelli ringrazia il dottor Sandro Vendetti “per quanto svolto, con professionalità e spessore umano, in questi tredici mesi particolarmente impegnativi, certo del contributo che non farà mancare”. “Con queste nomine – conclude il direttore Chiarelli – si compie dunque un’ulteriore crescita in un momento storico delicato, in cui il contributo di ognuno è prezioso: buon lavoro”.