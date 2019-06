Ospedale di Terni: la distribuzione dei pasti torna regolare

TERNI – La presenza di blatte nelle cucine dell’ospedale ha fatto scattare ieri la chiusura dei locali da parte dell’Usl Umbria 2 per la bonifica. Oggi l’ospedale fa sapere che “Dopo l’inconveniente del pranzo, i pasti per i degenti dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni sono stati distribuiti regolarmente sin dalla serata di mercoledì 13 giugno.

Ma i controlli sui servizi erogati – continua l’azienda ospedaliera – stanno continuando per avere la certezza che tutto il processo di preparazione avvenga nel pieno rispetto dei parametri previsti dal capitolato speciale d’appalto. Altri accertamenti, inoltre, stanno andando avanti anche da parte della Usl Umbria 2 in quanto, attraverso la struttura della cucina dell’ospedale la ditta All Food prepara pasti anche per altre strutture sanitarie del territorio.

Nel capitolato, infine, è prevista la corretta igiene dei locali della cucina così come la corretta qualità e quantità dei pasti preparati, che debbono essere serviti nei tempi corretti e tutte queste funzioni sono in carico alla ditta appaltatrice. Sono in corso, quindi, ulteriori indagini – conclude l’ospedale – anche con l’ausilio dei legali del Santa Maria di Terni, per individuare possibili azioni di risarcimento da parte dell’azienda ospedaliera in quanto parte lesa in questa vicenda”.