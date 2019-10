Ospedale di Terni, i sindacati: “Bene gli impegni del commissario”

TERNI – Si è tenuto oggi l’ incontro tra i sindacati di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl di Terni e il commissario dell’azienda ospedaliera Casciari, il quale insieme ai nuovi direttori sanitario e amministrativo ha riconfermato gli impegni presi in sede Prefettizia.

Da subito riparte l’iter per il ripianamento del turno over di tutti quei profili professionali del comparto che a vario titolo non sono più in servizio, subito dopo si riattiveranno anche le procedure per tutti i concorsi previsti nell’ accordo del 2017,

Le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, uniche presenti al tavolo hanno dato un giudizio positivo dell’ incontro, ribadendo la fiducia al nuovo commissario, rimane ora di attendere di vedere la delibera della giunta regionale, la cui riunione dovrebbe essere prevista per l’8 ottobre.

Dalla riunione è anche emerso che di fatto negli ultimi mesi l’ attività inerente il ripianamento del turn over era stata assolutamente paralizzata, tutti gli iter procedurali e le delibere per ripianare le assenze del personale erano completamente ferme.

”Riteniamo questo un segnale estremamente preoccupante – dicono i sindacati – le cui responsabilità sono tutt’ altro che chiare”.