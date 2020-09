Ospedale di Terni: domenica riaprono gli ambulatori di oculistica e radiologia

TERNI – Ambulatori di oculistica e di radiologia aperti anche domenica 27 settembre all’ospedale di Terni per il recupero delle prestazioni di diagnostica strumentale sospese durante il lockdown. Dalle ore 8 alle 14 gli assistiti inseriti nelle liste di attesa – che sono stati contattati telefonicamente dal Cup – potranno effettuare ecografie dell’addome ed altri esami come OCT e campo visivo. Per l’occasione una cassa CUP resterà aperta per consentire ai cittadini non esenti di effettuare il pagamento del ticket.

L’apertura domenicale rientra nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione Umbria per l’abbattimento delle liste d’attesa che nelle settimane passate aveva interessato anche i prelievi di sangue per analisi ematochimiche, le prestazioni cardiologiche e le stesse prestazioni oculistiche e radiologiche.