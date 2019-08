Ospedale di Terni: Di Martino direttore amministrativo, Giovannini sanitario

TERNI – Attingendo agli elenchi regionali ritenuti validi ed efficaci dalla giunta regionale lo scorso 30 luglio (DGR n. 928), alla vigilia del Ferragosto il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni Lorenzo Pescini ha nominato i direttori che lo affiancheranno durante il suo mandato: sono Gerardo Di Martino l’amministrativo e Gianni Giovannini il sanitario. I due incarichi, si legge nelle delibere n. 515/2019 e 516/2019, si intendono attivi dal 26 agosto e per tutta la durata dell’incarico conferito al commissario stesso.

Lorenzo Pescini motiva così la scelta dei due nuovi collaboratori in direzione, avvenuta dopo aver incontrato numerosi professionisti presenti negli elenchi regionali: “Già direttore sanitario e generale dell’ospedale di Terni negli anni dal 2003 al 2012 e poi dirigente presso l’assessorato alla sanità della Regione Umbria, il dottor Gianni Giovannini è un profondo conoscitore della sanità e del tessuto sociale della regione e in particolare della realtà ternana, requisiti che garantiscono quella operatività immediata che è necessaria per lavorare fin da subito in modo proficuo sugli obiettivi prioritari del mio mandato, a partire dalle liste di attesa e dall’integrazione con il territorio. Il dottor Gerardo Di Martino, invece, ha maturato una grande esperienza amministrativa in ambito sanitario in varie regioni ed ha specifiche competenze in tema di organizzazione, programmazione, controllo e automazione dei processi aziendali. Grazie a tali competenze sono certo che potrà dare una consistente accelerazione nel percorso di ammodernamento permettendo, tra l’altro, un rapido completamento organizzativo della nostra azienda ospedaliera”.