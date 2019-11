Ospedale di Terni: accordo per oltre 400 avanzamenti di carriera

TERNI – Siglato oggi accordo con la Direzione del Commissario

Casciari per un avanzamento di carriera per oltre 400 dipendenti. “Potevamo fare di più – dichiara Giorgio Lucci segretario generale Fp Cgil – ma le disposizioni della ragioneria generale dello stato non ci consentono di andare oltre il 50 % degli aventi diritto”.

Bene anche gli impegni presi dalla Direzione per riaprire i percorsi assunzionali, un concorsone da effettuare in collaborazione con Usl Umbria 2 per oltre 300 posti di infermiere, ( di cui una prima aliquota servirà a coprire i posti vacanti dell’ Azienda Ospedaliera ) poi a seguire

tecnici radiologia, di laboratorio, fisioterapisti, assistenti sociali, Oss. Sono

anche banditi concorsi per dirigenti medici compresa la figura di

anestesista che consentirà all’ azienda di aumentare le sedute operatorie.

Una azienda in salute che raggiungerà nel 2019 anche il pareggio di

bilancio, dato importante per gli investimenti futuri. A breve si aprirà

anche il confronto sul piano del fabbisogno di personale per il prossimo

triennio che dovrà tenere conto degli accordi sottoscritti da Cgil Cisl e

UIL con la precedente Direzione. Prevista anche la riapertura di alcuni

reparti Week Cardiologico, e Neuroriabilitazione intensiva.

“Abbiamo sollecitato al dott. Casciari la riapertura della Ginecologia – , dichiara Lucci – abbiamo chiesto anche una riorganizzazione

delle strutture che tenga conto della privacy e del rispetto delle

problematiche delle donne, di coloro che debbono praticare l’ interruzione

di gravidanza o che siano vittime di violenza predisponendo strutture e

accoglienza dedicata a queste problematiche.

Affrontato anche il tema dei letti sui corridoi, che potrà essere risolto in via definitiva solo quando ci saranno strutture esterne all’ Azienda Ospedaliera , R.S.A. , Centro Geriatrico, Ospedale di Narni e Amelia in grado di accogliere quei degenti con malattie croniche che non dovrebbero arrivare tramite il Pronto Soccorso in una struttura Ospedaliera con vocazione specialistica.

Su questo tema – conclude il segretario Fp Cgil -si sta lavorando tra USL U2 e Azienda tramite convenzioni, tragica infine la situazione del Centro Geriatrico con strutture fatiscenti ed una organizzazione non più adatta alle complessità assistenziali di quei pazienti, ma su questo tema torneremo con una particolare attenzione”.