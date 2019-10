Ospedale di Perugia, bambina colpita da malaria: è stabile

TERNI – “Noi abbiamo un sogno…” finanziare uno dei progetti di ricerca nel campo delle malattie ematologiche pediatriche. Per questo anche quest’anno l’associazione Damiano per l’Ematologia organizza una cena per la raccolta fondi che si terrà venerdì 11 ottobre al ristorante Piermarini. Il ricavato andrà sostenere uno dei progetti presentati all’associazione da giovani laureati in […]