Ospedale di Narni-Amelia giovedì prossimo l’incontro con la Regione. Oggi il presidio dei sindacati

L’attenzione sull’ospedale di Narni Amelia, al netto dell’emergenza Covid, rimane alta. E’ quanto fanno sapere la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore alla Sanità Luca Coletto e la presidente della Commissione Sanità dell’Assemblea Legislativa, Eleonora Pace che annunciano l’incontro, che si terrà giovedì della prossima settimana, con il sindaco di Narni Francesco De Rebotti e il sindaco di Amelia Laura Pernazza, allo scopo di affrontare la questione e formulare un’ipotesi di lavoro condiviso.

Intanto oggi i sindacati dei pensionati, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil del territorio hanno presentato al sindaco De Rebotti una petizione di 1800 firme raccolte in poco tempo, per chiedere il pieno funzionamento di ospedali e distretti attualmente aperti, la costruzione del nuovo nosocomio di Narni-Amelia e la riapertura degli uffici Inps.

“In questo momento ci sentiamo cittadini di serie B – hanno spiegato i rappresentanti sindacali, illustrando l’iniziativa – ed è per questo che abbiamo voluto raccogliere il forte malcontento che c’è tra la popolazione locale e tradurlo in richieste precise, che abbiamo inoltrato anche alla presidente della Regione e al direttore dell’Inps di Terni”.

In particolare i sindacati e 1800 cittadini che hanno firmato la petizione chiedono di “portare a termine secondo le procedure stabilite l’iter per la costruzione del nuovo ospedale, il più grande investimento mai fatto su questo territorio, 60 milioni di euro”. Inoltre, si chiede di garantire fino all’apertura del nuovo ospedale la “piena funzionalità” di quelli attuali di Narni e Amelia, compresa la “riapertura H24 del primo soccorso”, e dei distretti. Infine, i sindacati chiedono “tempi certi” per la costruzione della Casa della Salute di Amelia e la riapertura degli uffici Inps di Amelia e Narni.

Dopo il primo appuntamento di oggi a Narni, i sindacati saranno di nuovo in piazza sabato 21 novembre davanti all’ospedale di Amelia, dalle 10.