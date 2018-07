Orvieto, un arresto e due allontanamenti: il bilancio dei controlli estivi

ORVIETO – Un arresto e due allontanamenti: è il bilancio dell’attività di controllo del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, intensificata in questo periodo estivo, su disposizione del questore Messineo.

E’ in questo ambito che due ragazze romene sono state fermate dalla squadra volante in due diverse occasioni, ieri mattina, mentre si aggiravano con fare sospetto tra le autovetture in sosta nel parcheggio di Piazza della Pace. La prima, intorno alle 9, è risultata gravata da numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui reati contro il patrimonio, false attestazioni, nonché innumerevoli provvedimenti di allontanamento da molte città italiane, come quello disposto a maggio dal Questore di Terni che le vietava di far ritorno nel comune di Orvieto per tre anni. Proprio per questa violazione, la 33enne rumena, proveniente da un campo nomadi di Roma, è stata denunciata in stato di libertà.

L’altra è stata fermata, sempre nello stesso parcheggio due ore dopo e dal controllo è emersa una situazione identica alla precedente: una lunga lista di precedenti penali ed allontanamenti, il più recente proprio quello da Orvieto, firmato dal Questore Messineo lo scorso 18 giugno; anche lei, di 20 anni e residente a Roma presso una connazionale con lo stesso curriculum criminale, è stata denunciata per la violazione.

Un italiano di 42enne pregiudicato di Orvieto è rimasto “vittima” dei controlli della polizia: già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per porto abusivo di arma da fuoco, era risultato assente dalla sua abitazione varie volte nelle ore notturne e serali, quando la squadra volante, durante i quotidiani servizi di controllo alle persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione non lo aveva trovato in casa. In base alla segnalazione da parte della aquadra anticrimine del Commissariato, il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha ritenuto di dover revocare gli arresti domiciliari, ordinando la pena più severa della detenzione. Ieri gli agenti sono andati a casa dell’italiano e lo hanno portato in carcere.