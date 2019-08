Orvieto, tenta di uccidere il cognato: i carabinieri arrestano un 40enne

TERNI – A Terni oltre il 25% dei pazienti nefropatici che devono fare la dialisi non ricorre più alla cura in ospedale (tre volte la settimana per quattro ore) ma ha accesso alla dialisi domiciliare, una possibilità terapeutico-assistenziale capace di offrire una migliore qualità della vita, in cui l’Azienda ospedaliera di Terni ha fortemente creduto e lavorato negli ultimi due anni in termini di riorganizzazione […]