Orvieto, tamponamento lungo l’A1: muore un autotrasportatore

ORVIETO – Un autotrasportatore è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato questa mattina sull’A1 in direzione sud, nei pressi dello svincolo per Orvieto.

Per cause in corso d’accertamento una cisterna che trasportava 30mila litri di gasolio, ha tamponato un autoarticolato fermo lungo sulla corsia d’emergenza, per poi sbandare e finire fuori strada.

Il conducente dell’autocisterna è morto sul colpo. Illeso l’altro.

Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del distaccamento di Orvieto che stanno operando per la messa in sicurezza della strada anche con l’ausilio di una squadra NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) proveniente da Roma per effettuare il travaso del liquido infiammabile.