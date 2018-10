Orvieto, sorpresa più volte con l’hashish: minorenne finisce in Comunità

ORVIETO – Una minore, coinvolta in vicende di droga, è stata raggiunta da un’ordinanza di misura cautelare che ne ha disposto il collocamento in Comunità.

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Orvieto, in due diverse occasioni, avevano sorpreso la ragazza minorenne del posto a detenere, insieme ad un altro ragazzo appena maggiorenne, dell’hashish. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa della giovane i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

A seguito della relativa denuncia per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio il gip del Tribunale per i minori di Perugia ha emesso nei confronti della minore un’ordinanza di misura cautelare di collocamento in Comunità, eseguita dall’Arma della città della Rupe.