Orvieto, rapinatore arrestato dalla polizia poco dopo il colpo

ORVIETO – E’ stato rintracciato nel giro di 20 minuti dall’arrivo della segnalazione, il rapinatore arrestato nella notte tra lunedì e martedì dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto Una pattuglia della squadra volante dopo aver ricevuto, poco prima delle 2 di notte, la notizia dalla sala operativa di un’auto in fuga con a bordo due persone che avevano commesso una rapina ad Allerona, ha individuato come possibile via di fuga l’uscita di Orvieto Scalo, ed proprio lì che poco dopo è stata fermata la Lancia Musa sospetta.

All’interno, solo il guidatore, che non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile in merito alla sua presenza ad Orvieto e sui sedili e a terra, ben visibili anche dall’esterno, attrezzi agricoli ed elettrici ed arnesi edili.

Mentre era in corso il controllo in banca dati, arrivavano i dettagli della rapina: la vittima, residente ad Allerona, aveva visto in piena notte un’auto che si allontanava a tutta velocità dalla sua abitazione e aveva deciso di seguirla dato che si era accorto che dal suo furgone erano stati asportati costosi arnesi da lavoro. Dopo circa un chilometro l’uomo aveva raggiunto l’auto, ma uno degli occupanti lo colpiva al volto e nella fuga andava a sbattere contro il suo furgone.

Impressionante il curriculum criminale dell’arrestato, un campano di 39 anni: pagine di precedenti penali e di polizia, tra cui spiccano rapine, furti, possesso di arnesi atti allo scasso, ricettazione, riciclaggio, stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali è stato arrestato più volte ed anche condannato a periodi di carcere.

Numerosi anche i divieti di ritorno in varie città italiane.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, Camilla Coraggio, il 39enne è stato portato nel carcere di Terni a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso serrate indagini per identificare il complice che – con tutta probabilità – è salito a bordo di un’altra auto, facendo perdere, per ora, le proprie tracce.