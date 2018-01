Orvieto, per le festività raffica di controlli e denunce dei carabinieri

ORVIETO – Controlli e denunce da parte dei carabinieri di Orvieto durante le festività natalizie. In particolare i militari, in divisa e in borghese, hanno controllato complessivamente circa 1.100 autovetture identificando oltre 1.500 persone.

Sono state elevate quasi 40 contravvenzioni al Codice della Strada. Sono stati denunciati a piede libero nello specifico: i conducenti di due autoveicoli che, risultati positivi all’esame dell’assunzione di droghe, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti; un 36enne di Orvieto che, controllato sulla pubblica via, oltre a venire sanzionato per l’evidente stato di ubriachezza molesta, è stato segnalato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Per detenzione ai fini di spaccio è stato denunciato invece un 28enne di Orvieto che, nell’ambito di numerose perquisizioni effettuate con l’ausilio di una unità cinofila arrivata dalla Capitale, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. E’ finito nei guai anche un 19enne romano, già denunciato in passato per la commissione sia di reati contro il patrimonio che inerenti gli stupefacenti, che è stato riconosciuto come l’autore di furti ai danni di 3 diversi esercizi commerciali del centro storico cittadino, nello specifico due bar ed un’enoteca. E’ stato denuniciato per furto aggravato così come un altro pregiudicato originario di Roma, ma residente ad Orvieto e 24enne, che si era impossessato di un’autovettura, poi recuperata e restituita al legittimo proprietario.