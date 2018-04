Orvieto, ottiene una ricarica con un raggiro: denunciato per truffa

ORVIETO – Ottiene la ricarica senza pagarla. Per questo un giovane è stato denunciato per truffa. I fatti risalgono allo scorso 5 aprile.

L’uomo, recatosi presso un bar di Orvieto per effettuare una ricarica di un conto gioco on line per l’importo di 200 euro, dissimulando il proprio stato di insolvenza, ha truffato la ricevitoria ottenendo con raggiri ed inganno la ricarica ma senza pagarla.

Gli agenti della sezione anticrimine del Commissariato di Orvieto, grazie anche alle riprese di una telecamera interna e dopo attente indagini sulla banca dati delle forze dell’ordine, sono riusciti a identificare il truffatore in un uomo di 30 anni di Grosseto con precedenti proprio per truffe dello stesso o analogo genere.

Riconosciuto tramite foto segnaletiche dalla parte offesa, il truffatore non solo è stato denunciato, ma nei suoi confronti e della sua autovettura, dopo essere stato convocato in Ufficio con uno stratagemma, è stata fatta una perquisizione ordinata dall’autorità giudiziaria di Grosseto per un’altra truffa commessa nel recente passato, finalizzata al sequestro di una carta di credito che si faceva caricare fraudolentemente inducendo gli esercizi commerciali in errore e traendoli in inganno.