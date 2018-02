Orvieto, non si ferma all’alt dei carabinieri: per una 35enne sono guai

ORVIETO – Non si ferma all’alt dei carabinieri e per eludere i controlli si nasconde tra la vegetazione di un appezzamento di terreno. Il tentativo di sfuggire al controllo però è vano perché la conducente, una 35enne già nota alle forze di polizia, è stata trovata dai carabinieri. Oltre a essere priva della patente di guida in quanto sospesa a causa di una precedente infrazione, era anche in evidenti condizioni psicofisiche alterate.

La donna ha iniziato a dare in escandescenze e si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest. E’ stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica. E’ stata anche multata per guida con patente sospesa, per l’inosservanza all’obbligo di fermarsi e per la ripetuta omessa revisione del veicolo, che è stato sequestrato.

I carabinieri della stazione di Fabro, invece, nel corso di un controllo effettuato all’interno di un’area di servizio autostradale, hanno segnalavano alla prefettura di Terni quali assuntori due giovani del posto trovati in possesso di qualche grammo di marijuana.

Complessivamente nella prima settimana di febbraio i carabinieri di Orvieto hanno identificato oltre 700 persone e verificato più di 560 veicoli.