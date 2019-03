Orvieto: in panne con l’auto, per schivare un tir si getta nella scarpata

ORVIETO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo l’autostrada del sole al km. 456 direzione Sud per soccorrere un automobilista in panne. Per evitare un tir l’uomo si è gettato nella scarpata. Era insieme ad altre tre persone tutte illese. Trasportato all’ospedale, ma riportato fratture ma non è in pericolo di vita.