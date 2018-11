Orvieto, girano in città nonostante i divieti: denunciati in tre

ORVIETO – Vicino ad un supermercato di Orvieto che la squadra snticrimine del commissariato, sabato mattina, ha riconosciuto due ragazze rumene, già allontanate dalla città con il provvedimento del divieto di ritorno per tre anni emesso dal Questore di Terni Antonino Messineo, a causa dei numerosi precedenti penali e della totale assenza di motivazioni per trovarsi ad Orvieto. Le giovani di 26 e 23 anni, residenti a Roma, sono state denunciate per la violazione della misura.

Denunciato il 1 novembre anche un italiano, riconosciuto in questo caso dalla squadra volante, in servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. L’uomo, un senzatetto 57enne della Provincia di Arezzo, era stato allontanato da Orvieto nel luglio scorso, a causa dei suoi precedenti penali e non avendo alcun motivo che potesse giustificare la sua presenza in città