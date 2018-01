Orvieto, furti nei negozi: polizia e carabinieri fermano tre rumeni

ORVIETO – Sono stati insospettiti da un’auto ferma davanti a un supermercato con il motore accesso. Alla guida un uomo che si guardava intorno nervosamente. Per questo una pattuglia del commissariato di Orvieto coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri, intervenuta per una segnalazione sulla stessa autovettura, si sono avvicinate per un controllo. Proprio in quel momento, due persone – un uomo e una donna – sono uscite di corsa dal supermercato e salite nell’auto, che è stata subito bloccata prima che partisse in tutta fretta.

All’interno, oltre alle tre persone, una grossa borsa di plastica piena di alimenti e cosmetici, in particolare pezzi di parmigiano – senza scontrino.

I tre, tutti intorno ai 20 anni di età, hanno esibito documenti di identità rumeni e dal controllo sono emersi vari precedenti penali, tra cui un arresto per furto in flagranza in un esercizio commerciale di Roma lo scorso ottobre per uno di loro, che perquisito, è stato trovato con un capo d’abbigliamento occultato indosso, danneggiato a causa della rimozione della placca antitaccheggio.

Anche l’auto, intestata ad un quarto cittadino rumeno, è risultata non in regola, in quanto priva della copertura assicurativa ed è stata perciò sottoposta a sequestro amministrativo. Sono stati effettuati degli accertamenti anche negli esercizi commerciali della zona ed è emerso che due negozi poche ore prima avevano subito il furto, uno delle numerose confezioni di formaggio e un altro del restante della merce non alimentare.

Tutta la refurtiva è stata restituita ai proprietari, mentre i tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso continuato.

Ai due uomini è stato notificato il foglio di Via con divieto di ritorno per tre anni da Orvieto, Fabro e Ficulle, mentre la donna, risulatata ancora minorenne, non è stata munita di provvedimento di rimpatrio in virtù della minore età e sarà denunciata alla Procura per i minorenni di Perugia.