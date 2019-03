Orvieto: cede hashish a due giovani, 50enne arrestato dai carabinieri

TERNI – Incendio questa mattina in un appartamento in via Malnati, nei pressi dell’ospedale. Le fiamme, che hanno interessato un appartamento posto al sesto piano di una palazzina, sono state precedute da un’esplosione. I vigili del fuoco sono sul posto con tre squadre. L’intervento è piuttosto serio. Per precauzione il palazzo è stato fatto evacuare. […]