ORVIETO – Incidente questa mattina lungo la strada dell’Arcone dove un camion è finito fuori strada. Illeso, per fortuna. il conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Orvieto, gli operatori del 118 e la polizia locale.

L’autista del mezzo, che trasportava legname, per cause ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo e finito oltre il guard rail. La strada è stata chiusa nelle due direzioni per permettere le operazioni di messa in sicurezza della zona.