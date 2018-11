Orvieto, aveva 148 pagine di precedenti penali: arrestato un 51enne

ORVIETO – Aveva ben 148 pagine di precedenti penali tra cui furti e truffe, la più recente in Puglia, ai danni di una signora alla quale aveva rubato un migliaio di euro facendole credere che dentro al pacco che le stava consegnando c’era una telecamera ordinata dal nipote.

Un 51enne, proveniente da Napoli, ieri è stato arrestato dalla polizia nell’ambito dei controlli sul territorio diretti dal dirigente del commissariato Antonello Calderini, su disposizione del questore Antonino Messineo.

L’uomo aveva preso alloggio in albergo cittadino, ma dal riscontro in banca dati è emerso che su di lui pendeva un rintraccio, un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva di detenzione domiciliare emessa dalla Procura di Bari.

Dal controllo nella banca dati è emersa la lunga sfilza di precedenti con condanne, denunce e fogli di via in tutto il sud Italia. L’uomo con tutta probabilità aveva pensato di allargare il suo “giro d’affari” spostandosi a nord, ma ieri il biglietto di ritorno è stato “offerto” dalla polizia, che lo ha riportato con una pattuglia a casa sua a Napoli, dove dovrà rimanere per scontare la pena residua.

E’ stata denunciata invece una rumena appena ventenne fermata questa mattina dagli agenti in Piazza Matteotti, durante un servizio mirato, predisposto insieme alla polizia ferroviaria, davanti alla stazione. La ragazza è stata riconosciuta dai poliziotti, in quanto già destinataria di un recente allontanamento dalla città, misura firmata dal questore Messineo lo scorso giugno. Gravata da numerosi precedenti penali per furto, la cittadina rumena, residente in un campo nomadi di Via Salaria a Roma, è stata denunciata per la violazione.