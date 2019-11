Oro verde nella Tuscia: quest’anno anche caramelle e cioccolatini all’olio

Cantine Aperte a San Martino (PG) ritorna domenica 10 novembre anche in Umbria per condividere la gioia del vino nuovo e i grandi vini della regione, in abbinamento ai prodotti di stagione. Proprio le eccellenze a “kilometroZERO” saranno co-protagoniste dell’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino dell’Umbria in 21 cantine della regione. A salumi, formaggi, olio EVO Dop, carni, legumi, composte, verdure, […]