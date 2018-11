Ore di apprensione per Leonardo Cenci: “Pregate per me”. I medici: “Condizioni in miglioramento”

PERUGIA – Ore di apprensione per la salute di Leonardo Cenci, il presidente dell’associazione Avanti Tutta, che da anni si batte contro una grave malattia e che con iniziative di vario genere sta raccogliendo fondi per la ricerca e l’aiuto ai malati.

Nelle ore scorse è stato ricoverato in ospedale. E’ lui stesso a comunicarlo in un post sul proprio profilo facebook. “Credo proprio che il reparto dell oncologia medica, sia molto affezionato a me, d’altro canto non potrebbe essere diversamente, visto che anche io lo adoro,

Si dice che Dio lasci le battaglie più difficili ai suoi soldati migliori… io credo che mi abbia confuso con RAMBO … ieri sono stato ricoverato in oncologia per diversi gravi problemi; perdita di sensibilità agli arti superiori e inferiori, perdita dell’ udito, fortissimo mal di testa e perdita dell’ uso della parola… Buona domenica, AVANTI TUTTA, ORA PIÙ CHE MAI!!! E pregate per me. Vi voglio bene”.

Intanto l’equipe dell’oncologia medica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove Leonardo Cenci è ricoverato, e la dr.ssa Chiara Bennati (attuale responsabile del reparto di Oncologia Medica Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna), oncologa che lo segue, dichiarano che le condizioni di Leonardo sono stabili ed in progressivo miglioramento. Rimarrà ricoverato ancora qualche giorno per ulteriori accertamenti.