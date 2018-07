Ordigno bellico: domani l’evacuazione di 11mila persone e il disinnesco

TERNI – Tutto pronto per le operazioni di bonifica della bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta nei pressi della stazione di Cesi. Il disinnesco avverrà domani mattina e richiederà l’evacuazione di oltre 11mila persone.

In mattinata il sindaco Latini ha firmato una nuova ordinanza che disciplina l’evacuazione che si estende per un chilometro e 800 metri.

Per le persone che hanno particolari problemi di salute e che hanno bisogno di assistenza l’evacuazione inizia dalla giornata di oggi, sabato 28 luglio, su segnalazione.

L’evacuazione della zona individuata a rischio zona rossa n. 2, è più precisamente indicata nella planimetria.

“L’Amministrazione comunale – afferma il sindaco Leonardo Latini – rammenta che il provvedimento di evacuazione riguarda 11.331 ternani, residenti nel raggio di sicurezza che dal punto di ritrovamento dell’ordigno, nei pressi della stazione di Cesi, si estende per un chilometro e 800 metri. Si invita la popolazione a consultare il sito internet del Comune e a chiedere informazioni agli operatori presenti in zona che si trovano sul territorio interessato”.

Clicca qui per vedere l’elenco delle vie e dei numeri civici interessati alla zona di sicurezza.

Tutti i cittadini che hanno bisogno del pasto, per la giornata di domani, domenica 29 luglio, devono accreditarsi presso il Palatennistavolo Aldo De Santis in via Italo Ferri, 10 entro le 16 di oggi, sabato 29 luglio, per permettere all’Amministrazione di poter svolgere i necessari approvvigionamenti.