Ordigno bellico a Cesi: domenica saranno evacuate 10.750 persone

TERNI – Saranno 10.750 le persone evacuate dalle proprie abitazioni domenica mattina per consentire le operazioni di bonifica dell’ordigno rinvenuto a Cesi mercoledì scorso.

E’ stato deciso questa mattina in Prefettura nel corso di una una nuova riunione per pianificare tali operazioni con l’obiettivo di conciliare la maggior rapidità di intervento con il minor impatto sulle normali condizioni di vita della zona la quale, secondo le indicazioni tecniche fornite dagli artificieri, in occasione delle operazioni di bonifica dovrà essere oggetto di evacuazione in un raggio di 1.680 metri dal punto di stazionamento dell’ordigno; il tutto ovviamente per garantire le massime condizioni di sicurezza per persone, animali e cose.

Nella stessa zona sarà interdetto il traffico aereo, a cura dell’Enac, nello spazio sovrastante fino ad una altitudine di 1.261 metri.

Per la bonifica della bomba, contenente 58,5 kg di amatolo (miscela di tritolo e nitrato di ammonio) sarà necessaria – è stato stabilito – l’evacuazione di circa 10.750 cittadini dalle proprie abitazioni.

L’evacuazione avrà inizio alle 6 e dovrà essere completata entro le 10. Una volta conclusa l’evacuazione, gli artificieri procederanno al despolettamento dell’ordigno e al suo trasporto presso la cava San Pellegrino di Narni dove, sempre in condizione di massima sicurezza, sarà fatto brillare.

Da parte del Centro Coordinamento Soccorsi costituito in Prefettura si raccomanda la massima collaborazione della popolazione coinvolta per completare l’evacuazione entro i tempi previsti in modo da consentire il rientro nelle abitazioni entro le ore 13.

Le operazioni saranno coordinate dal Centro Coordinamento Soccorsi costituito dai rappresentanti di tutti i comandi, enti e uffici interessati e presieduto dal prefetto Paolo De Biagi, che si riunirà nella sala operativa di Protezione civile della Prefettura dalle ore 6.

Il centro di accoglienza principale è stato allestito al Palatennistavolo di via delle Palme; altri due centri di accoglienza saranno operativi nella palestra della sede scolastica della Giovanni XXIII in via della Pernice e al Paladivittorio, mentre l’Asl e l’Azienda Ospedaliera, attraverso il centro geriatrico – dove sono a disposizione 50 posti nell’unità semi-residenziale – accoglieranno coloro che ne avranno necessità.

Le persone con fragilità, o problemi di salute dovranno segnalare le loro necessità (anche attraverso parenti e familiari) recandosi già da stasera alla segreteria organizzativa del palatennistavolo di via delle Palme, oppure scrivendo una mail all’indirizzo: federico.nannurelli@comune.terni.it

Tutte le persone evacuate potranno restare nel Centro Accoglienza di via delle Palme, nella palestra della scuola di Giovanni XXIII in via della Pernice 8 a Borgo Rivo e al PalaDiVittorio, in via Di Vittorio, fino a conclusione delle operazioni: saranno assicurati ambienti riscaldati, cibo, bevande e assistenza da parte dei volontari e del personale del Comune. Sono a disposizione oltre centocinquanta letti.

Un presidio medico avanzato sarà infine istituito presso la scuola di Cesi.

Il Coc, il Centro Operativo Comunale, resta operativo per tutte le iniziative che si renderanno necessarie fino all’operazione di disinnesco.

Per informazioni ci si può rivolgere ai numeri: 0744.426000 – 0744.432201 – 0744.549527