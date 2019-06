Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL in concerto martedì al Caos

TERNI – Martedì 2 luglio alle 21.30 il Caos ospiterà il concerto di Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL

L’orchestra (14 elementi) nasce da un’idea del contrabbassista Vincent Bertholet, quando al Cave 12 di Ginevra gli viene offerta una carte blanche per proporre un suo progetto. Il locale fa parte di un circuito europeo che sostiene e diffonde le musiche di ricerca a cavallo tra i generi, ma la musica della OTPMD si colloca in quello spazio strano dove il pop perde la sua disciplina e la canzone si apre a mille interferenze, combinazioni, colori. È una dimensione artigianale di cui si coglie l’aspetto corale e improvvisativo, ricca di scarti e irregolarità che sono il punto di forza del gruppo.

Gruppi come The Pop Group, Rip Rig + Panic, The Ex e Dog Faced Hermans (da cui hanno ereditato il batterista Wilf Plum) sono i possibili progenitori della OTPMD, ma loro sono giovani, perlopiù, e con la sconfinata discoteca globale a loro disposizione.

Un concerto che si trasforma in una grandissima festa dove questi musicisti provenienti da tutti il mondo incantano il pubblico in un vortice sonoro.

La creatura fondata da Vincent Bertholet si ispira alle orchestre africane degli anni Cinquanta e Sessanta, ma assolutamente contemporaneo è il mescolamento di generi e contesti (come Duchamp?): suona insieme rumba, afrobeat, jazz, rock, avanguardia.

Evento in collaborazione con Rock'in Umbria e St.Art.